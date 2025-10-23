Europa League oggi Roma – Viktoria Plazen e Steaua – Bologna | orari possibili formazioni quote e dove vederle in tv
La Roma affronta stasera, giovedì 23 ottobre 2025, all’Olimpico i cechi del Viktoria Plzen per la terza giornata di Europa League. I giallorossi al momento sono in 15esima posizione con solo i tre punti ottenuti contro il Nizza. Gasperini è chiamato a far dimenticare con un successo europeo la sconfitta subita in casa contro l’Inter nell’ultima giornata di campionato. Unico assente tra le fila giallorosse è Angelino. “Titolari sono tutti quelli che giocano dall’inizio e chi subentra. Bailey è difficile che possa giocare dall’inizio, è fuori da tanto tempo ma l’importante è che sia guarito. Ci vorrà qualche settimana per vederlo al top, ma può giocare degli spezzoni”, ha detto il mr giallorosso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
