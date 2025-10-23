Europa League oggi Roma – Viktoria Plazen e Steaua – Bologna | orari possibili formazioni quote e dove vederle in tv

Lapresse.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma affronta stasera, giovedì 23 ottobre 2025, all’Olimpico i cechi del Viktoria Plzen per la terza giornata di Europa League. I giallorossi al momento sono in 15esima posizione con solo i tre punti ottenuti contro il Nizza. Gasperini è chiamato a far dimenticare con un successo europeo la sconfitta subita in casa contro l’Inter nell’ultima giornata di campionato. Unico assente tra le fila giallorosse è Angelino. “Titolari sono tutti quelli che giocano dall’inizio e chi subentra. Bailey è difficile che possa giocare dall’inizio, è fuori da tanto tempo ma l’importante è che sia guarito. Ci vorrà qualche settimana per vederlo al top, ma può giocare degli spezzoni”, ha detto il mr giallorosso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

europa league oggi roma 8211 viktoria plazen e steaua 8211 bologna orari possibili formazioni quote e dove vederle in tv

© Lapresse.it - Europa League, oggi Roma – Viktoria Plazen e Steaua – Bologna: orari, possibili formazioni, quote e dove vederle in tv

Argomenti simili trattati di recente

europa league oggi romaRoma-Plzen stasera in TV: dove vederla e il big-match di Europa League in chiaro - Oggi giovedì 23 ottobre 2025 i giallorossi di Gasperini ospitano i cechi all’Olimpico: canale, orario diretta tv e streaming, Nottingham Forest- Lo riporta libero.it

europa league oggi romaDove vedere Roma-Viktoria Plzen oggi in tv: Gasperini a caccia del rilancio, annunciato il canale di stasera - La Roma ospita il Viktoria Plzen nella terza partita di Europa League e a pochi giorni dalla sconfitta di campionato contro l'Inter di Chivu. Da goal.com

europa league oggi romaRoma-Viktoria Plzen, dove vederla oggi in TV e streaming: Gasperini punta su Dovbyk, le formazioni - La Roma ospita il Viktoria Plzen per la terza partita della fase campionato di Europa League: dopo la sconfitta contro il Lille vuole tornare alla vittoria ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Europa League Oggi Roma