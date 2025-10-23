Europa League Odgaard e Dallinga trascinano il Bologna Steaua ko 2-1

(Adnkronos) – Il Bologna trova la prima vittoria nella fase campionato di Europa League, imponendosi per 2-1 a Bucarest contro la Steaua. Dopo un pareggio e una sconfitta nella prime due giornate i rossoblù trovano i tre punti grazie ai gol di Odgaard al 9? e Dallinga al 12? del primo tempo. Inutile per i padroni di casa la rete di Birligea al 54?. In classifica gli emiliani salgono a 4 punti, mentre i romeni restano fermi a quota 3. Partenza sprint dei rossoblù che passano in vantaggio al 9?: Freuler recupera palla nella metà campo avversaria, avanza e serve in area Dallinga. L’olandese è defilato ma trova l’assist per Odgaard, libero sul secondo palo che firma l’1-0. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Europa League, Odgaard e Dallinga trascinano il Bologna. Steaua ko 2-1

