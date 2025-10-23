Europa League la Roma si rialza troppo tardi | Viktoria Plzen corsaro 1-2 non basta il rigore di Dybala
ROMA- V.PLZEN 1-2 MARCATORI: 20' pt Adu, 22' pt Souaré, 9' st Dybala (rig).. ROMA (3-4-2-1): Svilar 5.5; Ziolkowski 4.5 (30' pt El Shaarawy 6), Mancini 6, Hermoso 5; Celik 5.5 (22' st Bailey 6), Koné 6 (1' st Pisilli 6.5), El Aynaoui 5.5, Wesley 6; Soulé 5.5 (29' st N'Dicka 6), Dybala 6.5; Dovbyk 5 (29' st Ferguson 6). In panchina: De Marzi, Gollini, Rensch, Cristante, Pellegrini, Tsimikas, Ghilardi.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Secca risposta a Dybala dopo la sconfitta della Roma in Europa League: "Non sono d'accordo"
Europa League, oggi Roma - Viktoria Plazen e Steaua - Bologna: orari, possibili formazioni, quote e dove vederle in tv Le squadre italiane date per favorite dai bookie
Europa League, la Roma si rialza troppo tardi: Viktoria Plzen corsaro (1-2), non basta il rigore di Dybala - La Roma ha subito una sconfitta nella fase a gironi della UEFA Europa League 2025-
Disastro Roma: all'Olimpico vince il Viktoria Plzen, si complica l'Europa League - Gasperini chiede gol e una prestazione importante alla sua squadra: segui il match in tempo reale ...
Europa League: Dybala non basta con il Plzen, altro ko della Roma CRONACA e FOTO - Rinvio di Jedlicka, Adu vince il duello fisico con Ziolkowski, entra in area dalla sinistra e fredda Svilar con un elegante tocco sotto che non gli lascia ...