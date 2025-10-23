Europa League il Bologna vince in trasferta a Bucarest | 1-2 Odgaard e Dallinga lanciano i rossoblù
Il Bologna supera 2-1 in trasferta lo Steaua Bucarest, nella sfida valida per la terza giornata di Europa League. Senza Vincenzo Italiano, ricoverato in ospedale in settimana per una polmonite, i rossoblù tornano dalla trasferta rumena con l'intera posta in palio. Partenza a razzo per i felsinei, che mettono la gara sul binario giusto, già nei primi minuti. Segna prima Jens Odgaard (9') poi raddoppia Thijs Dallinga (11'). Al 54' lo Steaua dimezza lo svantaggia con il neo entrato Birligea. I rumeni prendono fiducia ma prima Dallinga e Odgaard, poi Orsolini che colpisce il palo a sfiorare il tris. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Europa League, oggi Roma - Viktoria Plazen e Steaua - Bologna: orari, possibili formazioni, quote e dove vederle in tv Le squadre italiane date per favorite dai bookie - X Vai su X
Steaua Bucarest-Bologna: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere l'Europa League in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
Il Bologna vince a Bucarest, primo successo in Europa: Odgaard e Dallinga decisivi, Steaua ko - Prima vittoria in Europa League per i felsinei che salgono a quota 4 punti. Come scrive tuttosport.com
Coppe: il Bologna vince a Bucarest, la Fiorentina a Vienna - 1 a Bucarest contro il Fcsb nella terza giornata di Europa League, mentre la Fiorentina, nel secondo turno di Conference League, si impone 3- Scrive ansa.it
Il Bologna si prende i primi tre punti in Europa League: a Bucarest decisivi Odgaard e Dallinga - Vittoria di cuore e a tratti anche sofferta per il Bologna che in casa della Steaua Bucarest conquista i suoi primi tre punti stagionali in Europa League ... fanpage.it scrive