Europa League | Celik felice a Roma con Gasperini allenamenti più duri
“Abbiamo lavorato davvero molto bene fino ad oggi. Ho fatto con Gasperini gli allenamenti più duri della mia carriera, ma ne vedo i benefici in campo. Mi sento molto in forma fisicamente. Lui ci trasmette la sua esperienza: stiamo andando bene, ma credo che possiamo fare ancora meglio”. Così Zeki Çelik ai microfoni dell’emittente turca Trt Spor, parlando della sua carriera alla Roma e del futuro nella nazionale maggiore. Riguardo le sue prestazioni a Roma e i suoi obiettivi, Çelik ha spiegato che la motivazione è sempre alta e che l’obiettivo include anche un percorso importante in Europa League: “Sono sempre felice di essere qui. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
FCSBBologna Europa League | 3/8 Ore 18:45 ? Giovedì 23 Ottobre 2025 National Arena - Bucarest Per saperne di più cliccate sul link in bio #EuropaLeague #FCSBBologna #1000cuorirossoblu #BolognaFC - facebook.com Vai su Facebook
Europa League, oggi Roma - Viktoria Plazen e Steaua - Bologna: orari, possibili formazioni, quote e dove vederle in tv Le squadre italiane date per favorite dai bookie - X Vai su X
Çelik: “Felice a Roma, con Gasperini allenamenti più duri della mia carriera, sento la fiducia di Montella” - Ho fatto con Gasperini gli allenamenti più duri della mia carriera, ma ne vedo i benefici in campo. Lo riporta msn.com
Gasperini si improvvisa giornalista e fa una domanda: "Celik ha giocato bene no? Quasi quasi lo provo punta..." - L'allenatore della Roma ha chiuso con un siparietto la conferenza stampa alla vigilia della sfida in Europa League all'Olimpico contro il Viktoria Plzen ... msn.com scrive
Il tecnico dei giallorossi ha presentato in conferenza stampa, con Celik, la gara valida per la terza giornata della Fase Campionato di Europa League - Il tecnico dei giallorossi ha presentato in conferenza stampa, con Celik, la gara valida per la terza giornata della Fase Campionato di Europa League ... Scrive corrieredellosport.it