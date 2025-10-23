Europa League | Celik felice a Roma con Gasperini allenamenti più duri

“Abbiamo lavorato davvero molto bene fino ad oggi. Ho fatto con Gasperini gli allenamenti più duri della mia carriera, ma ne vedo i benefici in campo. Mi sento molto in forma fisicamente. Lui ci trasmette la sua esperienza: stiamo andando bene, ma credo che possiamo fare ancora meglio”. Così Zeki Çelik ai microfoni dell’emittente turca Trt Spor, parlando della sua carriera alla Roma e del futuro nella nazionale maggiore. Riguardo le sue prestazioni a Roma e i suoi obiettivi, Çelik ha spiegato che la motivazione è sempre alta e che l’obiettivo include anche un percorso importante in Europa League: “Sono sempre felice di essere qui. 🔗 Leggi su Lapresse.it

