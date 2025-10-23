Europa e Conference League blitz esterni per Bologna e Fiorentina

Fscb - Bologna 1-2 Marcatori: 9' pt Odgaard, 12' pt Dallinga, 9' st Birligea Fcsb (4-2-3-1): Tarnovanu 7; Pantea 5.5, Ngezana 5.5, Lixandru 5.5, Radunovic 5; Alhasson 5.5, Sut 5 (1' st Tanase 6.5); Miculescu 6.5, Olaru 6 (41' st Politic sv), Cisotti 5 (1' st Birligea 7); Thiam 6 (19' st Popescu 6). In panchina: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Kiki. Allenatore: Charalambous 6 Bologna (4-2-3-1): Skorupski. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Europa e Conference League, blitz esterni per Bologna e Fiorentina

Argomenti simili trattati di recente

UEFA Europa Conference League ? RAPID VIENNA - FIORENTINA ? Giovedì 23 Ottobre - Ore 18:45 CINEMA #circoloambra #poggioacaiano #Fiorentina #ConferenceLeague - facebook.com Vai su Facebook

La Federazione Europea dei giornalisti ha inviato una segnalazione al Consiglio d'Europa. L'obiettivo "assicurare un’indagine tempestiva e approfondita su questo attacco, identificare e perseguire i responsabili e garantire un’efficace protezione" - X Vai su X

Europa e Conference League, alle 18.45 FCSB-Bologna e Rapid Vienna-Fiorentina - Dopo le partite di Champions League di Inter, Napoli, Atalanta e Juventus, è il momento delle italiane impegnate nelle altre coppe europee. Riporta tg24.sky.it

Conference League. la Fiorentina si aggrappa all'Europa contro il Rapid Vienna - La squadra di Pioli sfida gli austriaci questa sera all’Allianz Stadion di Vienna (18. msn.com scrive

Dove vedere Europa League e Conference League stasera in tv: orari partite giovedì 23 ottobre, canali, streaming - 2026, la carrellata di calcio europeo prosegue con il giovedì dedicato come di consueto all'Europa ... Riporta oasport.it