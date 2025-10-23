Eurolega sotto shock arrestato l'arbitro Uros Nikolic | in casa trovati 250 mila euro e lingotti d'oro
L'arbitro di Eurolega Uros Nikolic è stato arrestato a Belgrado dalla polizia internazionale a seguito di una operazione su vasta scala contro clan della criminalità organizzata. Nel suo appartamento trovati contanti, lingotti d'oro e orologi di valore. L'Eurolega ha subito preso le distanze, sospendendolo da ogni attività. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Seconda giornata del Girone D Di Eurolega. Leonesse impegnate sul difficile campi di Saragozza. Qui la diretta (basta cliccare sul link qui sotto). Ore 20:00 - facebook.com Vai su Facebook
Eurolega sotto shock, arrestato l’arbitro Uros Nikolic: in casa trovati 250 mila euro e lingotti d’oro - L'arbitro di Eurolega Uros Nikolic è stato arrestato a Belgrado dalla polizia internazionale a seguito di una operazione su vasta scala contro clan della ... Segnala fanpage.it
EuroLeague shock: l'arbitro Uros Nikolic arrestato con € 250.000 contanti in casa! - Shock in Eurolega: il noto arbitro serbo Uros Nikolic è stato arrestato dalla polizia serba con 250. m.pianetabasket.com scrive