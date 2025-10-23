Eurolega Olimpia Milano-Valencia 100-103 4ª sconfitta europea per l’EA7 coach Messina | Sprecate 2 occasioni nel finale ma grande carattere

L’Olimpia Milano si arrende al Valencia 103-100 all'Unipol Forum dopo una gara equilibrata e decisa nel finale: Bolmaro segna 31 punti ma non basta, per l’EA7 arriva la quarta sconfitta in Eurolega Sul parquet dell’Unipol Forum di Assago va in scena la sesta giornata di Eurolega. L’Olimpia Mi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Eurolega, Olimpia Milano-Valencia 100-103, 4ª sconfitta europea per l'EA7, coach Messina: "Sprecate 2 occasioni nel finale, ma grande carattere"

