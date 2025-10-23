Eurolega Montero gela l' Olimpia Milano | il Valencia sbanca il Forum 103-100
Milano, 23 ottobre 2025 – L’EA7 Armani Milano sfiora l’impresa ma alla fine deve cedere il passo al Valencia che, dopo aver battuto la Virtus poche settimane fa, supera anche i biancorossi sbancando l’Unipol Forum 103-100 nel sesto turno di Eurolega. Una tripla di Jean Montero (top scorer dei suoi con 18 punti) a 43” dalla fine ha messo l’ipoteca più pesante sul successo degli iberici, spegnendo le ultime speranze di un’Olimpia Milano mai doma e capace per ben due volte di rimontare, prima dal -17 e poi addirittura dal -22, toccato nel corso del terzo quarto. È Valencia, quindi, a portare a casa la vittoria dopo un match condotto per larga parte dei 40’, grazie a percentuali decisamente elevate sia da due (69%) che da tre (44%). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
1000 Cuori Rossoblu. . BASKET CITY L'ORIGINALE - PRE PARTITA EUROLEGA VALENCIA vs VIRTUS ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! ? - facebook.com Vai su Facebook
Eurolega, Montero gela l'Olimpia Milano: il Valencia sbanca il Forum 103-100 - I biancorossi risalgono per due volte la corrente (dal - Segnala sport.quotidiano.net
Eurolega, Olimpia Milano-Valencia 100-103: gli highlights - Altra sconfitta per l'Olimpia Milano, che per la seconda volta su due cade in Eurolega davanti al proprio pubblico per 100- Si legge su sport.sky.it
LIVE Olimpia Milano-Valencia 100-103, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: l’EA7 sfiora il miracolo, ma va ko al Forum - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude dunque così la nostra DIRETTA LIVE. Riporta oasport.it