Eurolega la Virtus sfida il Panathinaikos
Bologna, 23 ottobre 2025 - Si torna a parlare di Eurolega. Chiusa la brutta parentesi di lunedì con la Vanoli Cremona, la Virtus torna a concentrare energie fisiche e mentali sulla massima competizione europea per club. Reduce dai successi contro Monaco e Asvel, con un bilancio fin qui positivo di 3 vinte (c’è anche l’esordio vincente con il Real Madrid) a fronte di 2 sconfitte (Valencia e Paris), nella sesta giornata di Eurolega, i bianconeri ospitano alle 20 al PalaDozza il Panathinaikos. “Domani giocheremo con quella che forse è la miglior squadra di questa Euroleague - sottolinea coach Dusko Ivanovic -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
