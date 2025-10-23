Eugenia Rotaru mamma di Nicoleta | Giustizia è fatta ma nessuna la riporta in vita

Si stringono in un lungo abbraccio Eugenia Rotaru e Inga Sirbu, rispettivamente madre acquisita e sorella di Nicoleta Rotaru, dopo la lettura della sentenza di primo grado che condanna Erik Zorzi alla pena dell'ergastolo. Eugenia Rotaru è visibilmente commossa: «Non posso dire che sia stata una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Femminicidio Nicoleta Rotaru ad Abano Terme, l'ex marito Erik Zorzi condannato all'ergastolo - La svolta grazie agli audio del delitto registrati dalla vittima con il cellulare ... Come scrive corrieredelveneto.corriere.it

Femminicidio di Nicoleta Rotaru, la madre: «Le ho telefonato prima che morisse. Era felice e voleva cambiare casa» - Eugenia Rotaru ha preso tutto il coraggio che poteva sulle sue spalle e si è fatta carico della battaglia che sua figlia Nicoleta non è riuscita a vincere. Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Nicoleta Rotaru, mamma e sorella: «L'ergastolo di Erik Zoriz? Per noi è una vittoria». Le avvocate: «Trasmissione atti per il comportamento dei carabinieri» VIDEO - Questa la pena alla quale è stato condannato Erik Zorzi, il 43enne di Abano Terme accusato di avere ucciso l’ex moglie ... Segnala msn.com