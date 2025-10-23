Eterno Messi rinnovo record con l' Inter Miami fino al 2028

Agi.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - "He's home". Questo il post dell' Inter Miami  per presentare il video della firma di un  contratto  da parte di  Lionel Messi. Il tutto all'interno del  nuovo stadio  in costruzione del club della  Major League Soccer  che dovrebbe essere pronto nel  2026. La durata del  rinnovo  dovrebbe essere di due anni, fino al  2027, ma con opzione per un'ulteriore stagione e quindi fino al  2028, quando il capitano dell'Argentina campione del mondo avrà 41 anni.     Secondo la stampa statunitense, il club di  Miami  punta, con questo  rinnovo  di uno dei più grandi giocatori nella storia del calcio, a incrementare le  vendite di biglietti  per il  nuovo stadio, già disponibili in pacchetti particolari e in prevendita. 🔗 Leggi su Agi.it

eterno messi rinnovo record con l inter miami fino al 2028

© Agi.it - Eterno Messi, rinnovo record con l'Inter Miami fino al 2028

Argomenti simili trattati di recente

eterno messi rinnovo recordUfficiale, Messi rimane all'Inter Miami: i dettagli del rinnovo. Giocherà fino a 41 anni - Una media di quasi una rete a partita, a cui si aggiungono anche i 37 assist realizzati. Lo riporta calciomercato.com

"Messi, rinnovo vicino con l'Inter Miami: giocherebbe nel nuovo stadio" - Il fuoriclasse argentino non vuole fermarsi al Mondiale per Club con il club statunitense, ma proseguire almeno un'altra stagione ... Da corrieredellosport.it

Eterno Ochoa, a 40 anni punta al record con Messi e CR7: "Voglio il 6° Mondiale" - Il portiere dell'AVS, passato anche in Italia alla Salernitana dove ha militato nell'ultima stagione, Guillermo Ochoa, a ben 40 anni non ha alcuna intenzione di pensare al ritiro dal calcio giocato. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Eterno Messi Rinnovo Record