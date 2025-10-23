Eterno Messi rinnovo record con l' Inter Miami fino al 2028

AGI - "He's home". Questo il post dell' Inter Miami per presentare il video della firma di un contratto da parte di Lionel Messi. Il tutto all'interno del nuovo stadio in costruzione del club della Major League Soccer che dovrebbe essere pronto nel 2026. La durata del rinnovo dovrebbe essere di due anni, fino al 2027, ma con opzione per un'ulteriore stagione e quindi fino al 2028, quando il capitano dell'Argentina campione del mondo avrà 41 anni. Secondo la stampa statunitense, il club di Miami punta, con questo rinnovo di uno dei più grandi giocatori nella storia del calcio, a incrementare le vendite di biglietti per il nuovo stadio, già disponibili in pacchetti particolari e in prevendita. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Eterno Messi, rinnovo record con l'Inter Miami fino al 2028

