Estupinan salta anche Milan-Pisa | incertezza su Loftus-Cheek Le previsioni sull’inglese

Pianetamilan.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembra proprio che Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996 alle prese con un affaticamento muscolare, non riesca a recuperare in tempo per Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026. Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

