Estupinan salta anche Milan-Pisa | incertezza su Loftus-Cheek Le previsioni sull’inglese
Sembra proprio che Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996 alle prese con un affaticamento muscolare, non riesca a recuperare in tempo per Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026. Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
FINE PRIMO TEMPO : MILAN 0-0 FIORENTINA La pausa delle nazionali ci priva di Pulisic, Nkunku, Rabiot ed Estupinan (oltre al solito Loftus di cristallo) ed il buon Max fa fatica a metterne insieme undici di movimento. Athekame e Bartesaghi sulle fasce, Ricci - facebook.com Vai su Facebook
Con un ruggente inizio di partita, e uno straordinario #Pulisic , assist per l’1:0 a #Saelemaekers e gol del 2:0, il #Milan batte il Napoli e lo aggancia in testa alla classifica. Due minuti, e il #Milan è avanti: azione personale di #Pulisic che salta netto #Marianucci - X Vai su X
Infortunio Estupinan, decisione quasi definitiva sul terzino sinistro: out con il Pisa? La situazione da Milanello - Infortunio Estupinan, il terzino sarà quasi sicuramente indisponibile per la gara di venerdì a San Siro contro il Pisa Brutte notizie giungono da Milanello per Massimiliano Allegri in vista dell’antic ... milannews24.com scrive
Ultime Milan: Allegri valuta le condizioni dei due ex Chelsea in vista del Pisa, ancora ai box Estupinan - Il Milan è al lavoro per preparare la gara di dopodomani contro il Pisa: Allegri cerca soluzioni in un gruppo ancora non al completo. Scrive notiziemilan.it
Milan, Nkunku recuperato per il Pisa. Loftus-Cheek in dubbio, Estupinan verso il forfait - Mancano due giorni al ritorno del campionato, con il Milan che aprirà l'ottava giornata di Serie A ospitando, venerdì sera alle 20. msn.com scrive