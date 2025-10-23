Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 23 ottobre 2025
Estrazione VinciCasa oggi 23 ottobre 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 22 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 21 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 20 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 19 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 18 OTTOBRE 2025 Estrazione VinciCasa di oggi 23 ottobre 2025: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 22 ottobre - Alla fine dei 2 anni, se il vincitore non ha utilizzato per nulla l’importo del premio destinato all’acquisto degli immobili, il Concessionario liquida in denaro il 20% ... Secondo repubblica.it
VinciCasa, estrazione di martedì 21 ottobre 2025: la combinazione vincente - Nessun "5" nell'estrazione del VinciCasa di martedì 21 ottobre 2025 che ha avuto un montepremi di 35. Come scrive agipronews.it
VinciCasa, l’estrazione di martedì 21 ottobre - Giocare è semplicissimo: si scelgono 5 numeri su 40, si convalida la schedina in ricevitoria o online e, indovinando la combinazione estratta, si vince una ... Secondo repubblica.it