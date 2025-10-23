Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 23 ottobre 2025

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 23 ottobre 2025. Oggi, giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 169 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 23 ottobre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 169 del 23 ottobre 2025 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 23 ottobre 2025

