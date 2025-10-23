Estevao e gli altri i ragazzi terribili del Chelsea di Maresca | vincono e divertono

Marc Guiu è diventato ieri il più giovane marcatore in Champions League nella storia del Chelsea. Il giovanissimo centravanti spagnolo (classe 2006 scuola Barcellona) ha “detenuto” il record per soli 27 minuti. Al sesto minuto di recupero del primo tempo del match stravinto contro l’Ajax (5-1) è stato il brasiliano Estevao (classe 2007), ad andare in gol su rigore strappando il primato al giovanissimo compagno di squadra. Estevao avrebbe potuto segnare anche qualche minuto prima in rovesciata. La palla è finita poco al lato del palo. Ne scrive Athletic la sezione sportiva del New York Times I ragazzi terribili di Maresca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Estevao e gli altri, i ragazzi terribili del Chelsea di Maresca: vincono e divertono

News recenti che potrebbero piacerti

Estevao e gli altri, i ragazzi terribili del Chelsea di Maresca: vincono e divertono L'attaccante brasiliano a 18 anni è il giocatore più giovane ad aver segnato in Champions nella storia del Chelsea. https://www.ilnapolista.it/2025/10/estevao-e-gli-altri-i-ragazzi-te - facebook.com Vai su Facebook

Estevao e gli altri, i ragazzi terribili del Chelsea di Maresca: vincono e divertono - Maresca esalta i suo ragazzi terribili: «Sono quelli per i quali la gente paga il biglietto» Estevao è uno di questi ... Riporta ilnapolista.it

Estêvão da record: ‘Messinho’ si è già preso il Chelsea - Il talento classe 2007 si è già preso il Chelsea dopo pochi mesi: altro record per il brasiliano. Come scrive gianlucadimarzio.com

Estevao sulle prime settimane di Chelsea: "Già avute tante opportunità. E non fa freddo!" - Estevão, nuovo prodigio in casa Blues, ha parlato a Globo Esporte delle sue prime intense settimane al Chelsea: "Sta succedendo tutto molto in fretta e sto già avendo molte opportunità, più di quanto ... Segnala tuttomercatoweb.com