Esplosione in un ristorante in centro a Pisa membri dello staff feriti e portati in ospedale
Pisa, 23 ottobre 2025 – Paura in un ristorante di piazza Arcivescovado a Pisa. C’è stata infatti un’esplosione in un ristorante, con tre persone dello staff che sono rimaste ferite. Nessun’altra persona è stata coinvolta ma la paura è stata tanta. Accade intorno alle 13.30. Gli addetti erano intenti a pulire una cella frigorifera quando appunto c’è stata la deflagrazione. La titolare e due dipendenti sono stati investiti dall’esplosione. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco, arrivati dal comando di Pisa. Insieme a loro, le ambulanze del 118. Le tre persone sono state trasportate all’ospedale di Cisanello per accertamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
