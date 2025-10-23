Esplosione in un locale in piazza Arcivescovado | tre persone in ospedale

PISA – Intervento dei Vigili del Fuoco questo pomeriggio a Pisa. Alle 13:28, una squadra è accorsa in Piazza Arcivescovado per domare un incendio generico all’interno di un locale di ristorazione. L’episodio ha avuto origine durante le operazioni di pulizia di una cella frigo. La titolare e due dipendenti sono stati investiti da una violenta deflagrazione. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e hanno subito collaborato con il personale medico del 118. Le tre persone infortunate sono state prontamente trasportate all’Ospedale di Cisanello per accertamenti. Fortunatamente, non si segnalano danni strutturali all’esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it