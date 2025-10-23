Esplosione in un locale in piazza Arcivescovado | tre persone in ospedale
PISA – Intervento dei Vigili del Fuoco questo pomeriggio a Pisa. Alle 13:28, una squadra è accorsa in Piazza Arcivescovado per domare un incendio generico all’interno di un locale di ristorazione. L’episodio ha avuto origine durante le operazioni di pulizia di una cella frigo. La titolare e due dipendenti sono stati investiti da una violenta deflagrazione. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e hanno subito collaborato con il personale medico del 118. Le tre persone infortunate sono state prontamente trasportate all’Ospedale di Cisanello per accertamenti. Fortunatamente, non si segnalano danni strutturali all’esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sirene spiegate a Busto per i carabinieri morti nell’esplosione a Verona. È l’omaggio della Polizia locale ai tre militari uccisi durante lo sgombero del casolare a Castel D’Azzano. In concomitanza con l’inizio dei funerali di Stato, celebrati nella basilica di Santa - facebook.com Vai su Facebook
Pisa, esplosione in un ristorante: 3 feriti trasportati a Cisanello - Attimi di paura oggi intorno alle 13:30 in Piazza Arcivescovado, nel centro di Pisa, dove un'esplosione ha coinvolto la titolare e due dipendenti di un ... gonews.it scrive
Esplosione in un ristorante in centro a Pisa, membri dello staff feriti e portati in ospedale - Immediato l’intervento del 118: le tre persone sono state trasportate all’ospedale di Cisanello. Lo riporta msn.com