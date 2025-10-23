Esplosione in un locale in piazza Arcivescovado | tre feriti

Attimi di paura intorno alle 13 di oggi, 23 ottobre, in Piazza Arcivescovado, dove una deflagrazione all’interno di un locale di ristorazione ha provocato il ferimento di tre persone.Secondo quanto riportato dai Vigili del Fuoco, l’incidente è avvenuto durante le operazioni di pulizia di una. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

