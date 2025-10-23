Esplosione in un locale in piazza Arcivescovado | tre feriti
Attimi di paura intorno alle 13 di oggi, 23 ottobre, in Piazza Arcivescovado, dove una deflagrazione all’interno di un locale di ristorazione ha provocato il ferimento di tre persone.Secondo quanto riportato dai Vigili del Fuoco, l’incidente è avvenuto durante le operazioni di pulizia di una. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sirene spiegate a Busto per i carabinieri morti nell’esplosione a Verona. È l’omaggio della Polizia locale ai tre militari uccisi durante lo sgombero del casolare a Castel D’Azzano. In concomitanza con l’inizio dei funerali di Stato, celebrati nella basilica di Santa - facebook.com Vai su Facebook
Pisa, esplosione in un ristorante: 3 feriti trasportati a Cisanello - Attimi di paura oggi intorno alle 13:30 in Piazza Arcivescovado, nel centro di Pisa, dove un'esplosione ha coinvolto la titolare e due dipendenti di un ... Come scrive gonews.it
Esplosione in un ristorante in centro a Pisa, membri dello staff feriti e portati in ospedale - Immediato l’intervento del 118: le tre persone sono state trasportate all’ospedale di Cisanello. Come scrive msn.com