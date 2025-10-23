Esplosione in Russia nello stabilimento di Kopeysk | dodici vittime

Il bilancio delle vittime dell’esplosione in uno stabilimento di Kopeysk, nella regione di Chelyabinsk (2500 chilometri a est di Kiev), è salito da 10 a 12. Lo ha annunciato il governatore regionale Alexey Teksler sul suo canale Telegram, citato dalla Tass. «Il bilancio delle vittime è salito a 12. Si sta cercando di localizzare altri 10 dipendenti. Il Ministero delle Situazioni di Emergenza continua. 🔗 Leggi su Feedpress.me

