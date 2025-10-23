Bologna, 23 ottobre 2025 – “Guardo il mio bambino e rivedo suo papà. Hanno gli stessi occhi, sono identici”. Quello di Paola Pawlikowicz è stato un anno durissimo, illuminato solo dal sorriso del suo bambino, che a novembre compirà 8 mesi. Il bimbo, che si chiama anche lui Lorenzo, non ha mai conosciuto il suo papà, morto prima che nascesse nell’ esplosione della Toyota. “E questo è un dolore grandissimo, il più grande”, racconta Paola, che da mesi sta lottando per riuscire a dare al suo piccolo il cognome del papà, Cubello. “L’udienza, che doveva tenersi lo scorso 24 settembre, è stata rinviata al 17 dicembre – spiega –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esplosione alla Toyota, un anno dopo: “Lorenzo ha gli occhi di suo papà, ma ancora non ha il suo cognome”