Tempo di lettura: < 1 minuto Diversi colpi di pistola sono stati esplosi nel pomeriggio di oggi in via Gabella Vecchia, a Napoli. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della Compagnia Stella giunti subito dopo sul posto chi ha fatto fuoco ha puntato ad un appartamento ora disabitato. Infatti sei fori di proiettile sono stati rinvenuti su in una tapparella ed altri due su un muro adiacente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Esplosi diversi colpi d’arma da fuoco nel centro di Napoli