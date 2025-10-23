Esercitazione comunale di protezione civile Prometeo 2025

Arezzo, 23 ottobre 2025 – Esercitazione comunale di protezione civile Prometheus 2025 Nella mattinata di domenica 26 ottobre si svolgerà sul territorio comunale Prometheus 2025, la consueta esercitazione della Protezione civile comunale che coinvolgerà il sistema di protezione civile del Comune di Arezzo in collaborazione con le associazioni di volontariato operanti nel settore: Croce Rossa Italiana, Arciconfraternita di Misericordia, La Racchetta, Associazione Nazionale Carabinieri, Sostenitori Operatori di Polizia. Si tratterà di una combinazione di atti simulati e attività reali, con uomini, mezzi e tecnologie solitamente impiegati in eventi calamitosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esercitazione comunale di protezione civile Prometeo 2025

