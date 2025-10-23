Esce per andare a lavoro Domenico Biancardo 20 anni scomparso da 4 giorni da Casalnuovo

Il ragazzo, nella mattinata dello scorso 19 ottobre, è uscito di casa e non ha più fatto ritorno: tanti gli appelli diffusi per ritrovarlo. Domenico Biancardo era già scomparso nel marzo scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

