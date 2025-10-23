Esce l' album con musiche e voce di Bianca d' Aponte

Si intitola “Ensemble per Bianca” (Gro dischiIrd) ed è il primo album dove si potrà ascoltare la voce di Bianca d’Aponte cantare i suoi brani. Uscirà il 24 ottobre. Sarà presentato ad Aversa, in provincia di Caserta, nell’ambito delle attività collaterali del Premio a lei dedicato, sabato 25. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Il 5 dicembre esce il BUNDLE 2DVD/2CD & 2BLU-RAY/2CD del film-concerto “DEPECHE MODE: M” (nelle sale italiane il 28-29-30 ottobre) e la versione 2CD e 4LP dell'album LIVE “MEMENTO MORI: MEXICO CITY” contenente 4 BRANI INEDITI tra cui “IN T - facebook.com Vai su Facebook

Il #19ottobre del 1973 esce l’album "Pin Ups" di David Bowie, un disco di cover delle band che, negli anni Sessanta, erano state di ispirazione al giovane David Robert Jones #DavidBowie #davidbowiefacts #Bowie #pinups #almanaccomercury - X Vai su X

Il 6 settembre esce l'album Million Miles di Jimmy Sax - Il 6 settembre esce Million Miles, il nuovo album di inediti del sassofonista Jimmy Sax (Wonder Manage srl / Warner Music). Da ansa.it

Tananai, esce l’album Calmocobra: “Sono sempre quello che fa musica in cameretta” - Alberto introducendo Calmocobra possiamo dire che ha uno sviluppo organico oppure si tratta di momenti della tua vita che hai fotografato e fermato in musica e parole? Lo riporta tg24.sky.it

Tonino Carotone, esce l'album dal vivo “Live at Live Music Club” - Records “Live at Live Music Club”, l'album dal vivo contenente la registrazione del concerto di Tonino Carotone con il Corpo Musicale di Trezzo sull'Adda tenuto ... Lo riporta rockol.it