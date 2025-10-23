Esce l' album con musiche e voce di Bianca d' Aponte

Si intitola “Ensemble per Bianca” (Gro dischiIrd) ed è il primo album dove si potrà ascoltare la voce di Bianca d’Aponte cantare i suoi brani. Uscirà il 24 ottobre. Sarà presentato ad Aversa, in provincia di Caserta, nell’ambito delle attività collaterali del Premio a lei dedicato, sabato 25. 🔗 Leggi su Casertanews.it

