Esce di strada e si cappotta in via di Prosecco

Triesteprima.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'auto esce di strada e si cappotta in via di Prosecco: è successo oggi, mercoledì 23 ottobre, intorno alle 12. Sul posto la polizia locale, il 118 e i vigili del fuoco. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti, che stanno effettuando i rilievi e gestendo la viabilità. Si registrano. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Incidente a Montalbano, motociclista esce di strada e muore in via Bologna - Ferrara, 29 settembre 2025 – Tragedia, poco dopo le 22 di ieri, lungo via Bologna, all’altezza di Montalbano. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Esce Strada Cappotta Via