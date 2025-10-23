Era quello più appuntito | è la frase che inchioderebbe Pellecchia uno dei tre ultras di Rieti fermati per l’uccisione dell’autista del bus

Lanotiziagiornale.it | 23 ott 2025

Sarebbe stato Kevin Pellecchia, 20enne tifoso della Real Sebastiani Rieti Basket, a lanciare il sasso che domenica scorsa ha colpito a morte il 65enne Raffaele Marianella, autista in seconda del pullman dei tifosi del Pistoia Basket. A incastralo sarebbe un’intercettazione ambientale registrata subito dopo il fermo del giovane dalle telecamere della Questura di Rieti. Le frasi che inchiodano Pellecchia. “Era quello più appuntito” la frase che nella captazione ambientale inchioderebbe Pellecchia. “Potrei essere stato anche io, non lo so, perché io in quella dinamica ho tirato avendolo davanti (il pullman)”, un altro passaggio attribuito al 20enne. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

"Era quello più appuntito": è la frase che inchioderebbe Pellecchia, uno dei tre ultras di Rieti fermati per l'uccisione dell'autista del bus

