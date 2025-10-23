Era in un bar si baciavano Uomini e Donne finita tra la coppia | lei con un altro

Procede tra passioni improvvise e polemiche social la frequentazione tra Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano, protagonisti dell’edizione 20252026 di Uomini e Donne. Nelle ultime ore, una nuova segnalazione diffusa online sembra confermare che tra i due il clima sia tutt’altro che sereno. A lanciare la notizia è stato Lorenzo Pugnaloni, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato due brevi video nei quali si vede la dama in atteggiamenti affettuosi con un uomo (ci sarebbero stati anche baci) che, a quanto pare, non sarebbe l’ex nuotatore romano. Una situazione che, se confermata, getta ulteriore confusione sulla loro conoscenza già piuttosto turbolenta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

