Firenze, 23 ottobre 2025 – Con il suo arresto, finisce l’incubo del malvivente che è sospettato essere l’autore di svariati efferati colpi sulle colline lungo l’asse del Vingone e della Greve, nelle campagne a cavallo tra Firenze, Scandicci e Lastra a Signa, trovando rifugio nella boscaglia oltre che in capanni di contadini e pertinenze di casolari. I primi reati ha cominciato a compierli circa un mese fa nelle campagne scandiccesi, spostandosi nella ciclabile lungo il Vingone e per le strade e sentieri delle colline intorno con bici rubate. Prima portafogli e borse trafugati ad agricoltori e pensionati che poggiavano giacche e borselli, ma sin qui si trattava di furti, oltre che di effrazioni notturne per trovare riparo in annessi agricoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Era evaso dal carcere di Livorno. Fermato un uomo sul tram. E’ lui l’incubo delle colline?