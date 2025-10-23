Pisa, 23 ottobre 2025 – MdS Editore annuncia la conclusione della tredicesima edizione di “Equilibri”, concorso artistico-letterario che si conferma vetrina aperta alla creatività nelle sezioni Racconto, Poesia e Pittura. La cerimonia di premiazione si è tenuta domenica 19 ottobre alle 15:30 nella Sala Gronchi del Parco di San Rossore a Pisa. La manifestazione gode del prestigioso patrocinio del Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, cornice ideale per un tema che richiama misura, armonia e responsabilità: “Equilibri”, dal latino aequilibrium, rimanda infatti a stabilità e dinamismo, ciò che occorre non solo per raggiungere l’armonia ma per mantenerla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Equilibri”: concluso il concorso artistico-letterario di MdS Editore