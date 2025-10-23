Ep695 – Meloni | No a truppe in Ucraina e al green deal E in aula è scontro – Assalto del bus del Pistoia basket 12 daspo ad ultras

Meloni: “No a truppe in Ucraina e al green deal”. E in aula è scontro con Schlein e Conte.  Assalto del bus del Pistoia basket, 12 daspo ad ultras. Oggi pomeriggio gli interrogatori dei fermati. La Uefa pronta ad una nuova rivoluzione, allo studio un format “stile Champions” per le qualificazioni agli Europei e ai Mondiali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

