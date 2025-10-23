Entra nel negozio e ruba i soldi dietro il bancone ladro bloccato da un dipendente

Dopo essere entrato nel negozio, approfittando di un momento di distrazione del personale, si è recato dietro al bancone rubando 160 euro. Ma il colpo è sfumato proprio per l’intervento di uno dei dipendenti che lo ha bloccato.Tutto è accaduto nella serata di ieri, mercoledì 22 ottobre, in un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

