Entra nel negozio e ruba i soldi dietro il bancone ladro bloccato da un dipendente

Dopo essere entrato nel negozio, approfittando di un momento di distrazione del personale, si è recato dietro al bancone rubando 160 euro. Ma il colpo è sfumato proprio per l’intervento di uno dei dipendenti che lo ha bloccato.Tutto è accaduto nella serata di ieri, mercoledì 22 ottobre, in un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Entra nella nuova generazione al massimo! Porta la tua vecchia PS4 in negozio, per te subito 150€ di sconto sulla tua nuova PS5! Promozione valida fino al 21 Ottobre. #PS5 - facebook.com Vai su Facebook

Entra in un bar e ruba sigarette "Sono pentito, restituisco i soldi" - L’uomo ha ammesso di aver effettuato il colpo e di aver venduto la merce trafugata per incassare meno ... Da ilrestodelcarlino.it