Entra in funzione la nuova strumentazione radiologica a Finale Emilia
È operativa da alcuni giorni la nuova strumentazione RX alla Casa della Comunità di Finale Emilia. L’investimento, da oltre 180.000 euro, è finanziato da fondi PNRR e garantisce un importante salto di qualità, consentendo il passaggio a una tecnologia che permette di ottenere una miglior. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
