Entra in funzione la nuova strumentazione radiologica a Finale Emilia

Modenatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È operativa da alcuni giorni la nuova strumentazione RX alla Casa della Comunità di Finale Emilia. L’investimento, da oltre 180.000 euro, è finanziato da fondi PNRR e garantisce un importante salto di qualità, consentendo il passaggio a una tecnologia che permette di ottenere una miglior. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Entra Funzione Nuova Strumentazione