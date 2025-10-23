Enrico Melozzi firma la nuova sigla di Report

Enrico Melozzi credits Guido Morozzi IMG1886 b ROMA – La nuova sigla di ‘Report’, lo storico programma d’inchiesta di Rai3 condotto da Sigfrido Ranucci, porta la firma del compositore e direttore d’orchestra Enrico Melozzi, che entra a far parte della squadra della trasmissione di giornalismo d’inchiesta. L’annuncio della collaborazione arriva dopo giorni di tensione per l’attentato che ha colpito il conduttore di ‘Report’. La nuova sigla, già udibile negli spot e che debutterà integralmente domenica prossima, nasce da un lavoro di profonda reinterpretazione del suono storico di ‘Report’. Nel comporre la sigla, Melozzi non ha voluto replicare, ma rigenerare, ha conservato l’anima riconoscibile di quella musica che negli anni è diventata parte della memoria collettiva, trasformandola in una nuova architettura sonora, più energica, visionaria e pulsante, con sonorità che sfiorano il mondo del nu metal e un coro che scandisce con forza la parola ‘Report’. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Enrico Melozzi firma la nuova sigla di “Report”

