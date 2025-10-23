L’Italia sorride ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica con il quinto posto conquistato da Asia D’Amato nel concorso generale individuale. L’azzurra ha preso parte alla rassegna iridata dopo quattro anni, si è lasciata alle spalle gli infortuni che l’hanno limitate nelle ultime due stagioni, ha brillato sul giro completo e ha fatto capire di essere definitivamente tornata, pronta a ritrovare il livello dei giorni migliori, quando si laureò Campionessa d’Europa nel 2022 nell’all-around. Il DT Enrico Casella ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “ Sono veramente molto, molto felice per Asia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Enrico Casella esalta Asia D’Amato: “Una combattente, una capitana: un esempio verso le Olimpiadi”