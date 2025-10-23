Enrica Panza alla voce e Daniele Fratini alla chitarra al Meat & friends di Chieti Scalo

Un duo acustico intenso e raffinato e un modo originale di raccontare la musica con eleganza ed espressività, venerdì 24 ottobre, al Meat&Friends di Chieti Scalo. Dal jazz allo swing alla bossa passando per la musica italiana, l'intreccio della chitarra di Daniele Fratini e della voce di Enrica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Enrica Panza alla voce e Daniele Fratini alla chitarra al Meat & friends di Chieti Scalo - Un duo acustico intenso e raffinato e un modo originale di raccontare la musica con eleganza ed espressività, venerdì 24 ottobre, al Meat&Friends di Chieti Scalo. Riporta chietitoday.it