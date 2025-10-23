Enrica Bonaccorti sul tumore inoperabile e la chemio | Evito di guardarmi allo specchio

Enrica Bonaccorti ha deciso di parlare apertamente della sua battaglia contro un tumore al pancreas, condividendo con il settimanale Gente i dettagli più difficili di un percorso che ha stravolto la sua vita. La conduttrice ha raccontato le conseguenze fisiche ed emotive delle cure, ma anche la forza ritrovata grazie all’affetto inaspettato del pubblico. Come riportano TgCom e altre testate, la scoperta della malattia è avvenuta in modo del tutto inatteso a luglio 2025. Bonaccorti era andata a ritirare i risultati delle analisi dopo un piccolo intervento per impiantare uno stent nell’addome. L’unico pensiero era capire se potesse concedersi qualche giorno di vacanza. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Enrica Bonaccorti sul tumore inoperabile e la chemio: “Evito di guardarmi allo specchio”

