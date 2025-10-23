Enrica Bonaccorti non molla nonostante il duro responso | ‘Tumore inoperabile ma spero nella scienza’

La conduttrice: ‘Non mi faccio seppellire dall’ansia’. Non cerca compassione, non cerca clamore. Enrica Bonaccorti, attrice, conduttrice, voce di radio e televisione, ha scelto la via più difficile: dire la verità. Lo ha fatto senza filtri, con quella lucidità tagliente che l’ha sempre contraddistinta. «Ora che mi hanno sospeso la chemio—dice—non ho più dolori né nausea, ma mi resta un po’ di debolezza. L’atteggiamento positivo aiuta molto. e dunque, guarirò». È una confessione che vibra di vita, più che di malattia.   “ Il tumore si è insinuato in un punto del corpo molto delicato, è impossibile operarlo, intervenire per rimuoverlo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

