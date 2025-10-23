Enrica Bonaccorti la notizia bruttissima poco fa | cosa succede
Enrica Bonaccorti, volto noto della televisione italiana e autrice di successo, ha scelto di condividere pubblicamente la sua lotta contro un tumore al pancreas che, come lei stessa ha precisato, “si è insinuato in un punto del corpo molto delicato, impossibile da operare”. All’età di 75 anni, la conduttrice affronta una delle sfide più difficili della sua vita, testimoniando con forza e sincerità le tappe del suo percorso. L’annuncio della malattia ha generato grande attenzione e solidarietà, sia dal pubblico sia dagli addetti ai lavori. La Bonaccorti ha scelto di raccontarsi senza filtri, offrendo un esempio di trasparenza e coraggio. 🔗 Leggi su Tvzap.it
