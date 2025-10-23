Enrica Bonaccorti | Il tumore è inoperabile sospesa la chemioterapia

Con voce ferma e sguardo limpido, Enrica Bonaccorti ha scelto di raccontare pubblicamente la sua battaglia più difficile: quella contro un tumore al pancreas che, come ha spiegato, "si è insinuato in un punto del corpo molto delicato, impossibile da operare". La conduttrice e scrittrice, 75 anni, ha descritto il percorso doloroso che l'ha portata alla diagnosi e la necessità di interrompere la chemioterapia, in attesa di iniziare un ciclo di radioterapia. "Non ho più dolori né nausea, ma resta la debolezza", ha detto, sottolineando la forza con cui sta affrontando la malattia. La scoperta improvvisa.

