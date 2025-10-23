Ennesimo incidente ai Carrai due feriti dopo un' uscita di strada
Intorno alle ore 17 si è verificato un altro incidente lungo la Statale 12 (via Giardini Nord) nel tratto dei “Carrai” alle porte di Pavullo. Una Jeep che procedeva in discesa verso il paese è finita fuori strada dopo aver invaso la corsia opposta.I Vigili del fuoco del distaccamento di Pavullo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
