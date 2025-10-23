Eni pubblicata la 24esima edizione del World Energy Review la fotografia del settore energetico a livello mondiale
Eni ha pubblicato sul proprio sito la 24esima edizione del World Energy Review (Wer), la rassegna statistica che fornisce una lettura dettagliata e fattuale dei principali trend del settore energetico mondiale, analizzando l’andamento di petrolio, gas, rinnovabili e minerali critici. Il rapporto include anche indicatori chiave come popolazione, Pil, generazione elettrica ed emissioni di CO2 al fine di comprendere in modo integrato le dinamiche di mercato. Dalla fotografia scattata dal Wer e consultabile sul sito eni.com emerge che nel 2024 il consumo di energia ha riconfermato il trend di crescita quasi ininterrotto delle ultime decadi (+2% rispetto al 2023), con un mix sostanzialmente stabile, in cui le fonti tradizionali continuano a rivestire il ruolo principale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
