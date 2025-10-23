Eni la transizione energetica | Sostenibilità è guardare al futuro
Una ‘giusta transizione’ in nome della sostenibilità e delle relazioni con il territorio. Questo il filo conduttore dell’incontro promosso da Eni, dal titolo ‘Un impegno condiviso per la Just Transition’, che si è tenuto ieri nella sala Mattei di Versalis, e che si collega alla recente pubblicazione del report locale di sostenibilità dell’azienda a Ravenna. Il debutto, nella prima parte del convegno dedicata appunto alle diverse forme di sostenibilità di Eni a Ravenna, è stato affidato a Stefano Carbonara, responsabile del distretto centro settentrionale Eni, per il quale sostenibilità significa coniugare l’aspetto sociale, ambientale ed economico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
