Energia pulita per Unimore | al via il piano di efficientamento dei campus

Un piano di efficientamento energetico esteso ai principali campus universitari di Modena e Reggio Emilia sta rimodernando l’infrastruttura energetica di Unimore, attraverso un insieme di interventi che integrano produzione da fonti rinnovabili, riqualificazione degli impianti e riduzione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

