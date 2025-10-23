Endrick Juve possibile svolta nel futuro della stellina brasiliana | vuole giocare di più può lasciare il Real a gennaio! Due club italiani in corsa

Endrick Juve, zero minuti al Real Madrid per il brasiliano: è pronto a lasciare Madrid a gennaio, la Juve è tra le possibili destinazioni?. Una bomba di mercato che accende i sogni dei tifosi. Dall’esperto di mercato Nicolò Schira, arriva una notizia clamorosa che riguarda Endrick, il gioiello brasiliano classe 2006 del Real Madrid: il giocatore, stanco dello scarso utilizzo, sarebbe pronto a lasciare i Blancos in prestito a gennaio e sarebbe già stato offerto a due top club della Serie A. Un’occasione irripetibile che, inevitabilmente, fa drizzare le antenne anche in casa Juventus. Endrick Juve: la situazione e l’apertura al prestito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

