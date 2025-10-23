Empoli il futuro dell’ex Farfalla | Potrà diventare un parco fotovoltaico

Lanazione.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Empoli (Firenze), 23 ottobre 2025 – Un dato importante. Le novità significative per l’annosa questione dell’ex cava Farfalla. Il sindaco ha annunciato che la proprietà ha intenzione di realizzare un investimento per dismettere l’area e realizzare al suo posto un parco fotovoltaico. Non è secondario il nodo dell’amianto da dismettere. I lavori, secondo quanto detto appunto dalla proprietà, sarebbero programmati tra il 2026 e il 2028. L’amministrazione comunale si è fatta carico di chiedere che una parte dell’area (zona Sciabolino) venga predisposta a parcheggio pubblico, necessario per i residenti e le attività di zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

empoli il futuro dell8217ex farfalla potr224 diventare un parco fotovoltaico

© Lanazione.it - Empoli, il futuro dell’ex Farfalla: ”Potrà diventare un parco fotovoltaico”

Altre letture consigliate

empoli futuro dell8217ex farfallaEmpoli, il futuro dell’ex Farfalla: ”Potrà diventare un parco fotovoltaico” - L’annuncio del sindaco: “ E’ stato proposto dalla proprietà della ex cava”. Scrive msn.com

empoli futuro dell8217ex farfallaPer l'ex cava Farfalla si prospetta un futuro 'verde' - La partecipata assemblea di Pozzale e Casenuove di ieri, martedì 21 ottobre 2025, rientra nell'ambito degli ultimi incontri legati al Piano Frazioni e ... Segnala gonews.it

Masi chiede lumi sulla bonifica de La Farfalla - La vecchia fornace La Farfalla va bonificata immediatamente". Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Empoli Futuro Dell8217ex Farfalla