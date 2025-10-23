Empoli il futuro dell’ex Farfalla | Potrà diventare un parco fotovoltaico

Empoli (Firenze), 23 ottobre 2025 – Un dato importante. Le novità significative per l’annosa questione dell’ex cava Farfalla. Il sindaco ha annunciato che la proprietà ha intenzione di realizzare un investimento per dismettere l’area e realizzare al suo posto un parco fotovoltaico. Non è secondario il nodo dell’amianto da dismettere. I lavori, secondo quanto detto appunto dalla proprietà, sarebbero programmati tra il 2026 e il 2028. L’amministrazione comunale si è fatta carico di chiedere che una parte dell’area (zona Sciabolino) venga predisposta a parcheggio pubblico, necessario per i residenti e le attività di zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

