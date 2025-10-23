Emma Stone l' omaggio a Gwyneth paltrow passa dal look di un film cult degli anni ' 90

A quasi trent'anni di distanza ecco che l'attrice premio Oscar sfoggia un look verde firmato Donna Karan indossato dalla collega nella pellicola del 1998 Paradiso perduto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

emma stone l omaggio a gwyneth paltrow passa dal look di un film cult degli anni 90

© Vanityfair.it - Emma Stone, l'omaggio a Gwyneth paltrow passa dal look di un film cult degli anni '90

