Un déjà-vu di seta verde ha attraversato le strade di New York. Emma Stone, premio Oscar e musa di Yorgos Lanthimos, ha riportato in vita uno dei look più sensuali e raffinati del cinema anni ’90: il completo verde indossato da Gwyneth Paltrow nel film Great Expectations del 1998. Firmato Donna Karan e diventato un simbolo di eleganza minimalista, quell’ensemble è entrato nella storia della moda e ora, grazie a Emma, torna a far parlare di sé quasi trent’anni dopo. Emma Stone e il ritorno del verde più iconico del cinema. Avvistata a Midtown, a pochi passi dal teatro del Late Show with Stephen Colbert, Emma Stone ha scelto un look d’archivio della collezione primaveraestate 1996 di Donna Karan. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Emma Stone come Gwyneth Paltrow: il ritorno del completo verde del ’96