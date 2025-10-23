Emily in Paris teaser nuove foto della quinta stagione | quando esce

Emily Cooper è pronta a tornare, e questa volta più glamour che mai. Netflix ha finalmente diffuso il teaser e le nuove foto della quinta stagione di Emily in Paris, la serie cult firmata Darren Star che ha conquistato milioni di spettatrici nel mondo. Lily Collins, ancora una volta nei panni dell’adorabile e ambiziosa Emily, lascia Parigi per vivere la sua dolce vita italiana tra Roma e Venezia, con un mix di amore, moda e colpi di scena. Emily in Paris 5: la data d’uscita e le prime immagini del teaser. L’attesa è quasi finita: la quinta stagione di Emily in Paris arriverà su Netflix il 18 dicembre 2025, giusto in tempo per portare un po’ di romanticismo nelle feste natalizie. 🔗 Leggi su Dilei.it

