Emily in Paris le novità sulla nuova stagione
In onda dal 18 dicembre. Sono da disponibili il teaser trailer e le nuove immagini dell’attesissima quinta stagione di Emily in Paris. In questa nuova avventura, Emily intraprende la dolce vita a Venezia e affronta ogni svolta che la vita le presenta. Il nuovo capitolo della serie di successo creata da Darren Star e con protagonista Lily Collins debutterà solo su Netflix con dieci episodi il 18 dicembre. SINOSSI Ora a capo dell’Agence Grateau a Roma, Emily affronta sfide professionali e sentimentali mentre si adatta alla vita in una nuova città. Ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, un’idea lavorativa si rivela un fallimento, con conseguenti delusioni amorose e ostacoli alla carriera. 🔗 Leggi su 361magazine.com
